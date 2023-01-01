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بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة

الجمعة 09 فبراير 2024 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأوضاع في غزة



القدس المحتلة / سما/

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، القضايا المتعلقة بتطورات “الأزمة” في قطاع غزة.

 
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الخارجية الأميركية، تضمن أن بلينكن وبن فرحان تحدثا هاتفيا عن التطورات في غزة.
 
وجرى خلال اللقاء وفق البيان، بحث إنهاء “الأزمة” في غزة من خلال إحلال السلام الدائم، و”الجهود المستمرة لإقامة دولة فلسطينية يتم فيها ضمان أمن إسرائيل”.

وتعهد الجانبان بمواصلة التنسيق الوثيق لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، للمرة الأولى في تاريخها.
 

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