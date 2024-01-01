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السعودية: اجتماع تشاوري عربي يطالب بوقف الحرب على غزة ودعم الاونروا

الجمعة 09 فبراير 2024 07:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: اجتماع تشاوري عربي يطالب بوقف الحرب على غزة ودعم الاونروا



الرياض / وكالات /

عقد في العاصمة السعودية الرياض، امس الخميس اجتماع تشاوري لبحث استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك بدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ.

وأكد المجتمعون على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري.

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