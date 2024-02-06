شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على حمص

دمشق/سما/

استشهد أربعة أشخاص بينهم مدنيان في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا ليل الثلاثاء-الأربعاء، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أعلنت وزارة الدفاع السورية أنّ القصف أوقع عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ “أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع السوريةفي بيان إنّ “العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس (في شمال لبنان) مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.

وقال مصدر في المخابرات العسكرية السورية إن هجوم اليوم الثلاثاء استهدف قاعدة الشعيرات الجوية وعدة مواقع على أطراف حمص.

وأفاد شهود عيان بأن شظايا من الصواريخ المنفجرة سقطت في مزارع حي الوعر شمال غرب مدينة حمص وشارع الحمرة وسط المدينة وشرق دوار تدمر وفي محيط مصفاة حمص، مخلفة بعض الأضرار المادية.