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النقب: مقتل شاب عربي " بعد أن كان موقوفا

السبت 03 فبراير 2024 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مقتل شاب عربي " بعد أن كان موقوفا



القدس المحتلة / سما/

قُتل شاب عربي بالعشرينيات من عمره، فجر اليوم السبت، برصاص عنصر أمن إسرائيلي "بفرقة الاستنفار" في بلدة "رتميم"، بعد أن تم إيقافه مع شابين آخرين من قرية بئر هداج من النقب.

وزعمت تقارير إسرائيلية أن الشبان الثلاثة تسللوا إلى البلدة عبر التسلق على الجدار، واعتقلهم عناصر الأمن المسلحين ضمن فرقة ما سُمي "بالاستنفار"، واعتقلوهم وكبلوا أيديهم.

بعد أن اعتُقل الشبان الثلاثة وكُبلت أياديهم بالأصفاد، زعمت تقارير إسرائيلية أن شابا نجح بقطع الأصفاد وأظهر سكينا، فرصد أحد عناصر الأمن "هذا التهديد" ثم أطلق النار عليه بسلاحه الخاص وأراده قتيلا.

نُقل الشاب المُصاب إلى مشفى سوروكا وهو بحالة خطيرة، ثمّ أُعلن عن وفاته لاحقا بعد وقت قليل من وصوله المستشفى.

وحضرت الشرطة إلى مكان الجريمة واعتقلت الشابين العربيين الآخرين، للتحقيق معهما.

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