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لدعمه غزة.. النجم الأمريكي جون كوزاك يسخر من لقب "معاداة السامية للأسبوع"

الأربعاء 31 يناير 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لدعمه غزة.. النجم الأمريكي جون كوزاك يسخر من لقب "معاداة السامية للأسبوع"



واشنطن/سما/

أطلقت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" في الولايات المتحدة، التي تسعى إلى دعم إسرائيل، لقب "معاد للسامية" على الممثل الأمريكي جون كوزاك بعد مواصلة دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ووجهت قائمة المنظمة لجون كوزاك عدة اتهامات، من بينها أنه يصف "حماس" بأنها "منظمة خيرية" وأن إسرائيل تدعمها.

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لكن الممثل الأمريكي، أعاد نشر منشور المنظمة ساخرا من حملتها ضده عبر حسابه في منصة "إكس"، معلقا: "قائمة مليئة بالأكاذيب"، واعتبر أن هذا اللقب ومحاولة اتهامه بعدة تهم أخرى مجرد "محاولة للتضليل والتشتيت عن الحقيقة".

وجون كوزاك من المشاهير الأمريكيين القلة الذين أصروا على موقفهم بشأن القضية الفلسطينية دون أن يرضخوا للضغوطات، إذ سبق وقال صراحة إنه "غير قلق على مشاريعه المستقبلية في هوليوود"، في إشارة إلى أنه قد يخسر فرصا في مهنته في التمثيل إذا استمر بدعم غزة.

وعلق في منشور سابق عبر حسابه في "إكس": "أشفق على هؤلاء الأوغاد الذي يعتقدون أنني أهتم بمشاريعي المستقبلية في هوليوود بينما ترتكب الإبادة الجماعية في غزة، نحن نرفض الكذبة القاتلة بأن أمن دولة ما يعتمد على تدمير شعب آخر".

يذكر أن كوزاك كان من ضمن عدد من النجوم العالميين الذي وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني

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