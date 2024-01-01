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صور لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" عقب استهدافها من قبل الحوثيين

السبت 27 يناير 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" عقب استهدافها من قبل الحوثيين



وكالات/سما/

نشرت البحرية الهندية صورا لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" وهي تشتعل بعد استهدافها من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

 

وأفادت البحرية الهندية بأنها استجابت لنداء استغاثة أطلقته سفينة تجارية تعرضت لقصف صاروخي في خليج عدن ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضافت البحرية في بيان أوردته شبكة "إن دي تي في" الهندية "إن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة تابعة لها تلقت نداء استغاثة من سفينة "مارلين لواندا" التي تحمل على متنها طاقما مكونا من 22 شخصا، أبلغت عن تعرضها لقصف صاروخي واشتعال الحريق بها، ما دفع المدمرة لتقديم يد العون في مكافحة الحريق على متن سفينة الشحن".

وأكدت البحرية الهندية أنها ستظل صامدة وملتزمة بحماية السفن التجارية وضمان سلامة الأرواح في البحر. 

ويأتي القصف الصاروخي وسط قلق متزايد إزاء تكثيف المسلحين الحوثيين للهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما دفع رئيس أركان البحرية الهندية آر. هاري كومار إلى إصدار تعليمات بالتعامل بحزم مع مثل تلك الحوادث البحرية. 

وكانت شركة "ترافيغورا" قد أعلنت أن الطاقم يواصل جهود السيطرة على الحريق في صهريج شحن بالناقلة "مارلين لواندا" بمساعدة سفن حربية.

ويوم أمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

وقال متحدث القوات اليمنية يحيى سريع في بيان إن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصرِ في قطاع غزة".

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