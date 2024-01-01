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محمد هنيدي يعلن فخره بالحصول على الجنسية السعودية ويوجه رسالة شكر

السبت 27 يناير 2024 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد هنيدي يعلن فخره بالحصول على الجنسية السعودية ويوجه رسالة شكر



سما / وكالات /

أعلن النجم المصري محمد هنيدي عن فرحته الكبيرة بحصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الشرف يعد خطوة مهمة في مسيرته الفنية والشخصية. وقد أكد هنيدي أن هذا التكريم يعد تقديرًا كبيرًا لجهوده وإسهاماته في عالم الفن.

في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، أعرب محمد هنيدي عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا التكريم، مؤكدًا أنه يعد دافعًا إضافيًا لمواصلة تقديم العمل الفني بكل تفانٍ وإخلاص.

وأكد هنيدي أيضًا أنه يثمن جهود معالي المستشار تركي ال الشيخ في دعم وتشجيع الفن المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه يفتخر بأن يكون جزءًا من هذا العالم الفني المتميز.

وعلى صعيد العمل السينمائي، يستعد هنيدي لطرح فيلمه الجديد “الجواهرجي”، الذي يعد عودة قوية له بعد غياب. الفيلم يجمعه بالنجمة منى زكي، في قصة كوميدية تعكس مواقف طريفة ومشوقة، مما يجعل الجمهور يترقب عرضه بشغف وحماس.

 

ويضم فريق العمل العديد من الوجوه البارزة في الساحة الفنية، مما يزيد من توقعات الجمهور بنجاح الفيلم وقبوله من قبل الجماهير.

بهذا الإعلان، يؤكد محمد هنيدي على استمراره في تقديم الأعمال الفنية ذات الجودة والتميز، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات الفنية المحبوبة والمحترمة في الوطن العربي وخارجه.

 

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