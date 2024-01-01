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أرييه درعي: سأعارض اتفاقا يتضمن وقف الحرب وسحب الجيش من غزة

الجمعة 26 يناير 2024 04:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرييه درعي: سأعارض اتفاقا يتضمن وقف الحرب وسحب الجيش من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحزب الإسرائيلي"شاس" أرييه درعي، إنه سيعارض أي "اتفاق يتضمن وقف الحرب وإخراج الجيش الإسرائيلي من غزة واستمرار سيطرة حماس".

وأشار رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، إلى "صفقة الرهائن"، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" قائلا: "قبل شهر ونصف الشهر تلقيت رأي مجلس الحكماء لدعم الصفقة.. هاجمني البعض، لكن اليوم يفهم الجميع أن هذا صحيح، وقد عاد أكثر من 100 مختطف أحياء".

وأضاف: "عندما يكون هناك اقتراح عملي على الطاولة، سنناقش حيثيات الأمر، لكنني سأعارض أي قرار يلزمنا بوقف الحرب، وسحب القوات من قطاع غزة واستمرار حماس في الحكم هناك".


هذا واتهمت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسريب مضمون اللقاء الذي جمعهم به وهاجم فيه قطر.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ111، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

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