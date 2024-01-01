افتتاح مطعم في الاردن يحمل اسم "7 أكتوبر" واسرائيل تندد..

غزة / سما/

افتتح مواطن أردني مطعمًا يحمل اسم "7 أكتوبر"، ما أحدث تفاعلًا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع أكس، مطعم الشاورما وأمامه طابور من الناس، ويمكن سماع على ما يبدو صوت مالك المطعم وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه.

يقع المطعم في محافظة الكرك جنوبي الأردن، التي تعتبر من الداعمين للقضية الفلسطينية، وأسم "7 أكتوبر"، يشير إلى اليوم الذي شنت فيه حماس والفصائل الفلسطينية هجومها الكبير على إسرائيل في عملية حملت اسم "طوفان الأقصى" وقتل فيها نحو 1200 شخص.

وبحسب التوثيق فإن العاملين في المكان يرتدون قمصاناً موحدة مكتوباً عليها أيضاً "7 أكتوبر".

وتلقفت وسائل الإعلام العبرية خبر افتتاح المطعم وتداولت مقطع الفيديو، ففي الوقت الذي عبر فيه الكثير من الإسرائيليين عن صدمتهم، رحب مواطنون أردنيون بالفكرة.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت مطعم "7 أكتوبر" – في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام وهو ليل آخر على تدهور العلاقات مع الأردن. فيما اعتبرت معاريف الخطوة بأنها خطوة أخرى على معاداة السامية.

من جهته أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.

وقد عاد لابيد نشر الفيديو عبر حسابه على المنصة وكتب: "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولد الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المجزرة الوحشية التي وقعت يوم 7 أكتوبر. ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا".

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت مطعم "7 أكتوبر" في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام هو دليل آخر على تدهور العلاقات مع الأردن. فيما اعتبرت "معاريف" الخطوة بأنها خطوة أخرى على معاداة السامية.