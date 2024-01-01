أكرم حسني يتألق برمزية دعم فلسطين في حفل Joy Awards

وكالات/ سما/

في إطار تأكيد مبادئه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، أظهر الفنان المصري أكرم حسني رمزية دعمه لفلسطين خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards. وفي لفتة تحمل الكثير من الرمزية، استغل حسني تواجده على السجادة الحمراء لتذكير الحضور بمعاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقد أطلّ حسني ببدلة سوداء كلاسيكية أنيقة، وأضاف لمسة من الرمزية إلى إطلالته من خلال وضع علم فلسطين في جيب بدلته. هذه اللفتة الرمزية لاقت استحسانًا وإعجابًا كبيرًا من قِبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر متابعًا على إنستجرام، علَّق أحد الأشخاص: “مواقف أكرم حسني مع أهل غزة لا تُعَدُّ ولا تَحْصَى، من أكثر الفنانين الذين ينشرون يوميًا تقريبًا بوست عنهم وعن القضية، خاصةً علم فلسطين الذي يزيِّن ملابسه”. وأبدت الفنانة الأردنية فيدرا إعجابها وفخرها بزميلها، قائلة: “صديقي العزيز وزميلي المحترم، أكرم حسني”.

تأتي هذه اللفتة الرمزية في إطار دعم العديد من الفنانين والشخصيات العامة للقضية الفلسطينية، حيث يسعى الفنانون إلى إبراز الظلم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم الدعم والمساعدة.