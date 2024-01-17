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فتح باب التسجيل لموسم الحج للمحافظات الشمالية

الأربعاء 17 يناير 2024 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح باب التسجيل لموسم الحج للمحافظات الشمالية



رام الله / سما/
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الأربعاء، فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2024 مـ / 1445 هـ، في جميع المحافظات الشمالية، باستثناء مدينتي القدس والخليل.

وأوضح البكري، في بيان صحفي، أن التسجيل سيكون اعتبارا من الأحد المقبل، الموافق 21/1 /2024، ولغاية يوم الأربعاء، الموافق 31/1/2024.

وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بضرورة إتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل للحج بوقت مبكر، قامت وزارة الأوقاف بتوقيع بروتوكول الحج لهذا العام، وإنجاز كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.

وأضاف البكري أن التسجيل للحج سيكون من خلال الموقع الإلكتروني http://www.tawaf.ps، أو من خلال زيارة مديريات وزارة الأوقاف في جميع المحافظات الشمالية، مشيرا إلى أنه قد تم توفير خدمة دفع رسوم التسجيل من خلال منصة palpay، أو إحدى نقاط البيع التابعة للمنصة، وذلك للتسهيل على المواطنين الراغبين في التسجيل.

وبين البكري، أنه بتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية قامت الوزارة بإتمام كل الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الإلكترونية، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 
وعلى صعيد سكن الحجاج ونقلهم، قال البكري "إنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لاستئجار سكن الحجاج وحافلاتهم، إذ تم طرح العطاء في الصحف، وقامت اللجنة المشكلة بإنهاء إجراءات عطاء نقل الحجاج من غور نمرين إلى المملكة العربية السعودية، وسكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة توقيع الاتفاقيات الرسمية مع جميع المؤسسات السعودية".

وأكد البكري أن الوزارة من خلال الإدارة العامة للحج والعمرة تعمل بشكل مستمر على التحضير والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبة الجهات الرسمية ذات الاختصاص، لإنهاء كل الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.

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