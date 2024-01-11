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انقطاع كافة خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة

الجمعة 12 يناير 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع كافة خدمات الاتصال والإنترنت في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت شركات الاتصال الفلسطينية العاملة بقطاع غزة، الجمعة، أن انقطاعا طرأ على خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، وهو تاسع انقطاع خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخليوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

بينما قالت شركة "أوريدو" فلسطين في بيان منفصل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

وظلت خدمات الاتصال لـ "أوريدو فلسطين" متقطعة في شمال غزة.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.

وفي المرات الثماني الماضية التي تعرض فيها قطاع غزة لقطع الخدمات، كان الاتصال الثابت والخليوي والإنترنت ينقطع لعدة ساعات، بينما استمر أطول قطع لمدة 4 أيام متواصلة، بتاريخ 14 ديسمبر/كانون أول 2023.

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