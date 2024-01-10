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تلذذا بتدمير مساكن غزة.. مقتل جنديين إسرائيليين ظهرا في مقطع ساخر (فيديو)

الأربعاء 10 يناير 2024 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلذذا بتدمير مساكن غزة.. مقتل جنديين إسرائيليين ظهرا في مقطع ساخر (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

كشف الصحفي الإسرائيلي، موشي يائير، عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانا قد ظهرا أثناء تفجيرهم منازل في حي الشجاعية.

وأظهرت لقطات الفيديو الجنديان وهما يقفان على سطح بناية، أثناء تفجير عدد من المنازل بطريقة ساخرة.

وقال يائير: "صدقوا أو لا تصدقوا، ورب موسى أحتفظ بهذا الفيديو منذ 4 أيام، وكنت متوقعا أن يحدث لهم شيء وفعلا قتلوا بنفس الألغام التي يفجّرون بها المنازل". 

 


وأورد يائير أسماء الجنود الذين قتلوا في الحادث، مشيرا إلى مقتل الرائد عميت موشية، والنقيب دينيس كروخاملوت، والنقيب رون افريم، والنقيب روي ابراهام، والنقيب عكيفا ياسينسكي.

يُشار إلى أن هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في انفجار شاحنة تحمل مواد متفجرة كانت مُعدة لتدمير أنفاق غزة.

 


وتم تداول مقطع الفيديو الصادم الذي يظهر تورط جنود الاحتلال في تفجير منازل غزة، ما أثار استياء العديد من النشطاء الذين انتقدوا تصرفاتهم اللا إنسانية.

حي الشجاعية

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