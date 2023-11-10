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ترامب: بايدن سيشعل حرب عالمية خلال الأشهر المتبقية قبل الانتخابات

الأحد 07 يناير 2024 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: بايدن سيشعل حرب عالمية خلال الأشهر المتبقية قبل الانتخابات



سما / وكالات /

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنّ الرئيس الحالي، جو بايدن قد يشعل حرباً عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيساً للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن.

وتابع ترامب قائلاً: "لم يعجبهم حقيقة أنني أجيد التعامل مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. أنا أحب أن أتعامل مع الأشخاص الذين يمتلكون 1.6 ألف رأس نووية".

ووصف ترامب نفسه بأنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ الولايات المتحدة، مضيفاً: "معي كرئيس لكم، لن نشهد حرباً عالمية ثالثة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يعتزم ترامب خوض الانتخابات من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجدداً.

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