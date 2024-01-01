تعرّف إلى فريق جنوب أفريقيا للترافع ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية

وكالات

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلستي استماع علنيتين، يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع الجاري، في مقر المحكمة في لاهاي، بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، بخصوص الوضع في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، الأربعاء، إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا من المحكمة، الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل "الحماية من أي ضرر إضافي جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، و"ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".

إليكم أبرز أعضاء فريق محامي جنوب أفريقيا للترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية:

جون دوغارد

هو أستاذ القانون السابق في جامعة ويتواترسراند، ومدير مركز الدراسات القانونية التطبيقية، وأحد كبار المدافعين عن القانون الدولي في جنوب أفريقيا، محليا ودوليا.

منذ عام 2001، شغل منصب المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكان عضوا في مجلس أمناء القانون لفلسطين منذ عام 2020. وفي تقرير صدر عام 2006 عن الحالة في فلسطين، ذكر أن معايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت إلى "مستويات جديدة لا تطاق".

لديه أيضا خبرة في محكمة العدل الدولية، حيث شغل منصب قاض مخصص في عام 2008، وزار مركز فلسطين في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن الفصل العنصري والاحتلال بموجب القانون الدولي.

وقال في مقابلة في عام 2015: "أنا جنوب أفريقي عشت الفصل العنصري، وليس لدي أي تردد في القول إن جرائم إسرائيل أسوأ بلا حدود من تلك التي ارتكبها نظام الفصل العنصري".

عديلة هاسيم

تنشط في قضايا الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك عملها كمستشارة رئيسية في تحكيم "لايف إيسيديميني"، الذي تناول وفاة مرضى الصحة العقلية في "لايف إيسيديميني" في عام 2021، والذين بلغ عددهم 144 مريضا، وعزت هاسيم سبب وفاتهم إلى "الإهمال المطلق والتعذيب والإساءة التي تعرّضوا لها".

تشمل مجالات اهتمام هاسيم القوانين الدستورية والإدارية والصحية وقانون المنافسة، وكانت قاضية بالإنابة. حررت: "الصحة والديمقراطية: دليل لحقوق الإنسان وقانون وسياسة الصحة في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري". وأصبحت المؤسس المشارك، ومدير التقاضي، في قسم منظمة الحقوق المدنية 27.

وقد أصبحت هاسيم عضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحاماة في عام 2003، وهي أيضا مؤسسة مشاركة لمنظمة "مكافحة ومراقبة الفساد"، وعضو في مجلس إدارتها.

تيمبيكا نغكوكايتوبي

اكتسب نغكوكايتوبي شهرة في الحياة العامة خلال فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما، ونمت شعبيته بعد أن شكل جزءا من الفريق القانوني لحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، الذي نجح أمام المحكمة العليا في بريتوريا في إصدار تقرير المدعي العام السابق ثولي مادونسيلا بشأن قضية استغلال الدولة. كما نجح مرة أخرى حين مثل الحزب عام 2017 ، من بين أحزاب المعارضة الأخرى، في المحكمة الدستورية، في محاولة مشتركة من قبل الحركة الديمقراطية المتحدة، لتأكيد أن رئيس الجمعية الوطنية لديه سلطة فرض اقتراع سري خلال اقتراحات حجب الثقة ضد الرئيس زوما.

عمل مستشارا للرئيس سيريل رامافوزا، في محاولة ناجحة لإلغاء تقرير المدعي العام السابق بوسيوي مخويباني، حول سوء السلوك المزعوم خلال حملة رامافوزا الرئاسية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وكان نغكوكايتوبي وراء الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لإدانة الرئيس زوما بتهمة ازدراء المحكمة، لعدم إدلائه بشهادته في التحقيق بشأن استغلال الدولة. حينها، نجح نغكوكايتوبي، وأصبح زوما أول رئيس دولة سابق في جنوب أفريقيا يدخل السجن.

نغكوكايتوبي هو محام متمرس في نقابة المحامين في جوهانسبرغ، متخصص في قانون المنافسة وقانون العمل والقانون الدستوري والقانون التجاري، تم تعيينه من قبل رامافوزا ليكون عضوا في لجنة الخدمة القضائية في عام 2022، وتم تعيينه عضوا في هيئة المنافسة في عام 2023.

ماكس دو بليسيس

دو بليسيس كان لسنوات زميلا مشاركا في القانون الدولي في تشاتام هاوس، المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن. ممارس ومتخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي وقانون المنافسة. عمل كباحث مشارك أول في برنامج الجريمة الدولية في أفريقيا في معهد الدراسات الأمنية (كيب تاون وبريتوريا)، وأستاذا مشاركا في القانون في جامعة كوازولو ناتال، ديربان. بالإضافة إلى عمله الأكاديمي، يمارس مهنة المحاماة في جنوب أفريقيا مع تخصص في القانون الدولي والقانون الدستوري.

كتب على نطاق واسع عن القانون الجنائي الدولي، ولا سيما من منظور أفريقي. وبصفته محاميا دوليا، يقدم المشورة للمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وقد مثل أو قدم المشورة بشأن المسائل المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة الجماعة الإنمائية للجنوب أفريقي، ومحكمة العدل لشرق أفريقيا.

مثّل "التحالف الديمقراطي"، في مايو/أيار من العام الماضي، للحصول على أمر تصريحي من محكمة بريتوريا العليا في طلب عاجل، لمطالبة المحكمة بتأكيد التزام جنوب أفريقيا باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي كان من المتوقع أن يحضر قمة "بريكس" في ساندتون.

وإلى جانب هؤلاء المحامين الأربعة البارزين، يجري تداول أسماء أخرى، وهي:

تشيديسو راموغال

تدرب راموغال على المحاماة تحت إشراف كبير المستشارين في فريق نغكوكيتوبي. توجه إلى جامعة هارفارد لإكمال درجة الماجستير في القانون في عام 2017، وهو إنجاز حظي بتقدير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

محام في مجال حقوق الإنسان، حصل على شهادة في القانون من جامعة ويتسواترسراند. ووفقا لجامعة هارفارد، فإن عمله يشمل تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة بشكل غير قانوني، ومنع عمليات الإخلاء غير القانونية وحماية حقوق كبار السن والمعوقين.

وهو أيضا مؤسس منظمة التغيير غير الربحية التي تهدف إلى تحويل شباب جنوب أفريقيا إلى رواد أعمال اجتماعيين.

سارة بوديفين جونز

هي خريجة قسم القانون بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة كوازولو ناتال، وأكملت درجة الماجستير والماجستير في جامعة كامبريدج. وشاركت في قضايا رفيعة المستوى أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك الانضمام إلى دو بليسيس في طلب يأمر الرئيس زوما بالامتثال للنتائج والإجراءات العلاجية الواردة في تقرير المدعي العام عن نكاندلا وتنفيذها.

متخصصة في القانون العام والقانون الدستوري والقانون الإداري وحقوق الإنسان في نقابة المحامين في ديربان. ومحررة مشاركة للكتاب الأول في قانون جنوب أفريقيا بشأن الدعاوى الجماعية. تعزف الكمان، وكانت واحدة من عازفي الكمان الداعمين مع المغني الأميركي غوش غروبان خلال حفلته الموسيقية في أبريل 2016.

ليراتو زيكالالا

خريجة جامعة رودس، حيث حصلت على درجة ليسانس الحقوق قبل حصولها على ماجستير في القانون من جامعة نوتردام، متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تركز على القانون العام والتجاري العام، مع مصالح في القانون الدستوري والقانون الإداري والتنظيمي العام.

وهي عضوة في مجلس المحامين ضد الإساءة، وهي منظمة تسد الفجوة بين القانون والطريقة التي يعاني منها ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما يضم الفريق القانوني عضوين من خارج جنوب أفريقيا، وهما:

فوغان لوي

هو محام ممارس في غرف محكمة إسيكس في المملكة المتحدة، متخصص بشكل رئيسي في القانون الدولي، مع القضايا التي تم النظر فيها أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحاكم في إنجلترا وهونغ كونغ، من بين العديد من القضايا الأخرى. وقد شغل منصب قاض بالإنابة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشغل منصب القاضي البريطاني المرشح في المحكمة الأوروبية للطاقة النووية.

قدم المشورة على نطاق واسع بشأن مسائل القانون الدولي، وبعض قضاياه الرئيسية، أمام محكمة العدل الدولية، تشمل قضية صيد الحيتان في أنتاركتيكا. ومثل فلسطين في قضية الجدار الفلسطيني، وفي قضية بوليفيا ضد تشيلي، المتعلقة بالوصول إلى المحيط الهادئ.

بلين ني غرالايغ

محامية أيرلندية تقدم المشورة للفريق القانوني لجنوب أفريقيا، كما أكدت صحيفة جنوب أفريقيا تايمز لايف، تقيم في لندن وتتدرب كمحامية في ماتريكس تشامبرز.

برزت في الأخبار القانونية الأيرلندية كمحامية الشهر، في فبراير/شباط 2022، بعد أن نجحت في الدفاع عن كولستون فور، وبرّأته من "أضرار جنائية" لإسقاطه تمثالا لتاجر العبيد إدوارد كولستون في بريستول. وشاركت في التحقيق بـ"الأحد الدامي"، ومثلت أيضا أمام محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية "الإبادة الجماعية" المزعومة التي تقدمت بها صربيا.

لديها خبرة واسعة في قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي والقانون العام.

وتعليقا على الفريق الجنوب أفريقي للترافع أمام المحكمة، رأى محلل القانون الدولي بجامعة ويتس، باتريك كاديما، أن الفريق يضم محامين لديهم تألقهم الفردي، مما يجعل القضية أكثر إثارة للاهتمام".

وفي حديثه إلى موقع "تايمز لايف"، أكد ويتس أن "الفريق يشير إلى جدية الحكومة في مواجهة إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

بينما نقل الموقع عن الأستاذة المشاركة في القانون العام في جامعة كيب تاون، البروفيسور كاثلين باول، أن الفريق يضم "بعضا من أفضل الخبرات المحلية والدولية في مجال القانون الدولي".

وأضافت "أعتقد أن جنوب أفريقيا جمعت فريقا قويا للغاية. لست متأكدة من هو المسؤول عن الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية، ولكن هذا يظهر نهجا شاملا مع معرفة وفهم مفصلين للقواعد ذات الصلة. إنها بداية ممتازة".

إسرائيل تختار بروفسوراً بريطانياً للدفاع عنها في محكمة العدل الدولية

يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمثلها البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين، أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اسم شو، يوم الخميس، لأول مرّة من دون أي تأكيد رسمي لاختياره ضمن الطاقم الإسرائيلي الذي سيدافع عن الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على المثول في المحكمة.

وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك أمر من محكمة العدل الدولية بأن "تعلق إسرائيل عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

ستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية يوم الخميس القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا (بتوقيت لاهاي). فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية يوم الجمعة القادم، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا.