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مفتي ليبيا يطالب الدول الإسلامية بمقاطعة أميركا

الثلاثاء 02 يناير 2024 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي ليبيا يطالب الدول الإسلامية بمقاطعة أميركا



وكالات / سما /

طالب مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حكام الدول الإسلامية وشعوبها بقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية على خلفية دعمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الشيخ الصادق الغرياني -في حديث تلفزيوني- إن هذه المقاطعة يجب أن تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الإسلامية من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، واصفا ذلك بأنه واجب فرضه الله تعالى على المسلمين.

وشدد الغرياني على وجوب استمرار هذه المقاطعة إلى أن ينتهي العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا على غزة وفلسطين، وإلى أن يُسْمَحَ بإدخال الغذاء والدواء والإغاثة إلى أهل غزة الذين يجوعون الآن ويموتون من الفاقة والحاجة، حسب قوله.

ووصف الغرياني السكوت على ما يجري في غزة من فظاعة وشناعة وإجرام بأنه تَوَلٍّ للكافرين.

وأعلن مفتي عام ليبيا أن المقاومة الفلسطينية تحقق الانتصارات على العدو الإسرائيلي الذي أصبح لا يقدر على ما وصفها بالضربات الموجعة التي توجهها المقاومة الفلسطينية إليه في غزة والضفة الغربية.

وخاطب مفتي ليبيا المقاومة الفلسطينية بقوله "إن جهادكم هو دفاع عن النفس، وهو جهاد مشروع، بل واجبٌ تقومون به نيابة عن الأمة كلها التي تخلت في مجملها عنكم، وبخاصة حكام المسلمين الذين تخلوا عن الجهاد وعن المجاهدين".

#أميركا #مفتي ليبيا #ليبيا

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