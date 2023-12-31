  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

النائبة الأمريكية “طليب” تصف نتنياهو بـ"المهووس بالإبادة الجماعية"

الأحد 31 ديسمبر 2023 03:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النائبة الأمريكية “طليب” تصف نتنياهو بـ"المهووس بالإبادة الجماعية"



واشنطن/سما/

وصفت النائبة الأمريكية الديمقراطية رشيدة طليب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المهووس بالإبادة الجماعية"، وانتقدت أعضاء الكونغرس الذين وافقوا على لقائه، وذلك في منشور لها على حسابها بموقع إنستغرام، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023. 

كتبت رشيدة: "كل عضو من أعضاء الكونغرس جلس مع هذا القاتل يدعم جريمة حرب. لن ننسى أبداً". 

تأتي تعليقات رشيدة طليب بعد أقل من أسبوع من لقاءٍ جمع أحد النواب من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه، وهو جوش جوتهايمر، بنتنياهو خلال زيارته لإسرائيل ضمن رحلة رسمية للجنة الاستخبارات، وبعد شهرين من قيادة زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، رحلة إلى إسرائيل للقاء نتنياهو أيضاً، بحسب ما  نشره موقع Times of Israel الإسرائيلي، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023. 

برغم ذلك، وقّع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على مذكرة تعلن أن وزارة الدفاع (البنتاغون) لن تدعم زيارات أعضاء الكونغرس لإسرائيل، مشيراً إلى الحاجة إلى تقييد التدابير الأمنية غير الضرورية في المنطقة.

كانت عضو الكونغرس صريحة في انتقادها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ينتمي هو الآخر إلى حزبها، بسبب دعمه إسرائيل في الحرب التي تشنها ضد غزة.

واتهمت كذلك بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين، عن طريق دعم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي تزعم أنها تشنها ضد حركة حماس.

وكتبت تعليقاً مصاحباً لفيديو نشرته في 3 نوفمبر/تشرين الثاني: "يدعم جو بايدن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لن ينسى الشعب الأمريكي. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن. أو لا تعتمد علينا في (انتخابات) 2024".

وفي ذلك الفيديو، هددت رشيدة بردّ فعل عنيف من جانب الناخبين ضد الرئيس.

وتسبب الفيديو في تعرضها للتوبيخ من جانب الكونغرس، بسبب استخدامه شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، الذي يفسره كثيرون على أنه دعوة إلى تدمير دولة إسرائيل. لكنها قالت إنها ترى أن الشعار "دعوة تتطلع إلى الحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، لا الموت ولا الدمار ولا الكراهية".


يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفاً و672 شهيداً، و56 ألفاً و165 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن "الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250".

ويصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..مصر تقيم مخيمات ضخمة للفلسطينيين بطلب من السيسي

هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في صفقة تبادل جديدة بين إسرائيل وحماس

تفاعل واسع مع فيديو لمقاوم يده مبتورة ويطلق القذائف على الاحتلال بغزة

"القسام" تنشر مشاهد مثيرة لحرق وتدمير آليات إسرائيلية بخانيونس

فيديو: "كتائب أبو علي مصطفى" تعلن مقتل أسير لديها أثناء هجوم فاشل للجيش الإسرائيلي

شاهد: ليبرمان يدعو إلى هدم محور "فيلادلفيا" لدفع الغزّيـّين إلى سيناء

مرشحة للرئاسة الأميركية "نيكي هيلي": على سكان غزة الذهاب لمصر

الأخبار الرئيسية

photo_2023-12-31_02-02-01

خلافات وانقسامات داخل "كابينت الحرب" بشأن "اليوم التالي"

نتنياهو-بن-غفير-سموتيريتش-بن-آري-لافتة1-1

مؤرخ إسرائيلي: عملية "طوفان الأقصى" كشفت فشل الإيديولوجية الصهيونية

65907f1342360451e123e82e

القسام" تعلن لأول مرة قنص جندي ببندقية "M99": وصول أسلحة صينية لغزة يثير تساؤلات لدى الاحتلال

سموتريتش: يجب السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان القطاع

نتنياهو: حرب غزة ستستمر عدة أشهر ومحور "فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرتنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية