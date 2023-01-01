مظاهرات في عدة دول عربية لدعم غزة

وكالات/سما/

خرج عشرات الآلاف في عدد من البلدان العربية، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، في مظاهرات حاشدة تضامناً مع فلسطين وقطاع غزة، الذي تعرّض لقصف إسرائيلي مكثف على مدار 77 يوماً، مخلّفاً آلاف الضحايا من المدنيين، مطالبين بوقف لإطلاق النار على سكان القطاع المحاصر.

ففي الأردن، تظاهر الآلاف مظاهرات، عقب صلاة الجمعة، في العاصمة عمّان ومدن أخرى، عبّر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

واحتشد المتظاهرون أمام مسجد عباد الرحمن بشارع الأميرة عليا بالعاصمة، على بُعد كيلومترين من سفارة الولايات المتحدة غرب عمّان، وانطلقوا في مسيرة تحت "الحصار جريمة أمريكية بأيدٍ عربية".

رفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات مختلفة، منها "أكبر خطر على كوكب الأرض هو حكومة الولايات المتحدة"، و"أوقفوا هولوكوست غزة" و"أمريكا رأس العدوان"، وعبارات أخرى.

كما انطلقت مسيرة شعبية في مدينة العقبة بالأردن؛ تضامناً مع غزة، تحت عنوان "الحصار جريمة أمريكية بأيدٍ عربية" بدعوة من الحركة الإسلامية بالمدينة.

وفي مدينة معان، خرجت أيضاً مظاهرة شعبية؛ انتصاراً ودعماً لأهل فلسطين وغزة من أمام مسجد معان الكبير، بدعوة من الفعاليات العشائرية والشبابية في المدينة.

ويشهد الأردن منذ نحو شهرين مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، طالبت بعضها بإغلاق سفارة إسرائيل في عمّان وإلغاء معاهدة السلام الموقّعة معها منذ عام 1994.

وفي اليمن، احتشد الآلاف في مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة، في وقفة احتجاجية، هتف المتظاهرون خلالها بشعارات تساند الشعب الفلسطيني وتؤيد حقه في الدفاع عن نفسه ضدَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقالوا: علّوا الصوت علّوا الصوت.. فلسطين حرة ولن تموت"، وجدَّدوا دعمهم كشعوب للقضية الفلسطينية.

وفي تعز اليمنية، شهدت وقفة حاشدة عقب صلاة الجمعة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني، ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما رددوا هتافات منها "ياغزاوي يا شجاع اثبت اثبت في القطاع"

أما في لبنان، فخرجت مظاهرة حاشدة في مخيم البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان المتواصل على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفاً و57 شهيداً و53 ألفاً و320 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.