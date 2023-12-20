  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوستن يقوم بزيارة غير معلنة لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوستن يقوم بزيارة غير معلنة لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"



واشنطن/سما/

قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة غير معلنة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الأمريكية اليوم الأربعاء.


وجاءت زيارة أوستن إلى المنطقة للضغط على إسرائيل لتحويل قصفها لغزة إلى حملة محدودة والانتقال بسرعة أكبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمدنيين الفلسطينيين، بحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

في الوقت ذاته، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن تشن إسرائيل عملية عسكرية مماثلة على طول حدودها الشمالية مع لبنان لطرد مقاتلي حزب الله من هناك، وهو ما قد يفتح جبهة ثانية ويوسع نطاق الحرب.

وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب يوم الاثنين، لم يقل أوستن ما إذا كان من الممكن توسيع عمليات القوات الأمريكية للدفاع عن إسرائيل إذا توسعت حملتها إلى لبنان.

يذكر أنه في 5 نوفمبر، أعلنت القيادة عن وصول حاملة الطائرات "أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

وتنضم "أيزنهاور" مع مجموعة السفن المرافقة لها، إلى حاملة الطائرات "جيرالد فورد" التي أرسلتها واشنطن إلى شرق البحر المتوسط في أعقاب الهجمات التي أطلقتها "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويأتي إرسال حاملة الطائرات، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس" على إسرائيل.

أ ب

الأكثر قراءة اليوم

استعداد إسرائيلي لتنازلات بعد فيديو الأسرى الأخير: 3 شروط لإنجاز صفقة

واللا: "إسرائيل" أبلغت قطر استعدادها الدخول في هدنة إنسانية لأسبوع

هنية يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

"واشنطن بوست" تكشف عن خطة إدارة بايدن لغزة بحلول 1 كانون الثاني المقبل ...

غالانت يستعرض خطط توسيع العمليات في خانيونس والجيش يزعم السيطرة على جباليا

سرايا القدس تبث فيديو لمحتجزين إسرائيليين يطالبان نتنياهو بتحريرهما

نيويورك تايمز: هكذا تضغط الولايات المتحدة على "إسرائيل" لكبح جماح حربها على غزة

الأخبار الرئيسية

"لوموند": خطة سعودية فرنسية لإنهاء الحرب في غزة.. نقل قادة "حماس" إلى الجزائر

photo_2023-12-20_15-59-22

التلغراف: شن ضربات عسكرية ضد الحوثييين قد تؤدي لاشتعال حرب إقليمية بالمنطقة

doc-33xl6cd-1696767827

مرصد حقوقي: الاحتلال أعدم 13 فلسطينياً رمياً بالرصاص أمام عائلاتهم

photo_2023-12-20_14-50-27

"الحوثي" يتوعد باستهداف المصالح الأميركية في حال شنّ حرب على اليمن

11202315235421926252226

يوسي ميلمان ينتقد نتنياهو: "لا نهاية للحرب في الأفق"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية