نبوءة الهزيمة الأميريكية القادمة..د. باسم المذحجي

“حرب غزة”.. كيف فَاجَأَ الواقع استراتيجية حماية الأمن القومي الصهيوني، وبعبارات أكثر دقة نبوءة تعرض الولايات المتحدة الأميريكية لهزيمة قاسية بات وشيكًا،كيف ذلك ؟ للتذكير فقد هُزم جيش الولايات المتحدة الأمريكية ست هزائم هي:- ١/ معركة لونج آيلاند من قبل بريطانيا في “بروكلين”، ٢/معركة لتل بيج هورن من قبل السكان الأصليين لأمريكا، ٣/معركة القصرين من قبل التوانسة العرب ، ٤/ معركة أوسان من قبل كوريا الشمالية، ٥/معركة مخلب النسر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ٦/حرب فيتنام،ولاحظ عزيزي القارئ لم اتطرق للصومال، أو العراق، أو افغانستان.

-نبوءتي اليوم يؤكدها تحليلي الاستراتيجي الدقيق جدًا، الذي سبق ونشر تحت عنوان “ﺣﺮﺏ إﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ .. ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻧﻤﻮﺫجًا “على منبر قناة الجسر الفصائية بتاريخ 2017/11/09 نقلًاعن موقع ساسة بوست ،حيث يومها ختمت عملي ب “بالفعل، صرحت بذلك جماعة الحوثي: بأن الملاحة الدولية وكامل مدن وموانئ الخليج تحت رحمتنا، إذًا ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺗﺪﻕ ﻃﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ!”

عزيزيء القارئ ،حصافة ذلك العمل أنني راجعت بدقة مؤلف كتاب “مارك مازيتي “، والذي كان تحت عنوان “حروب الظل، الحروب السرية الأميريكية الجديدة”، والذي خلاصته، بأن الولايات المتحدة الأميريكية كانت تستخدم شبكة جواسيس تباشر مواءمة مسرح عمليات الاستطلاع، ورفع إحداثيات لطائرات من دون طيار “درونز”لصيد الناس، وتصفيتهم.

-اليوم قد لا نقدم تحليل أكثر عمق للأحداث ، لكن بكل بساطة فأنصار الله في اليمن طوروا نظام “كورنيت” التي تلقب بـ”قاتلة الدبابات”، واختبروا أدائها العملياتي في ميدان المعارك، كماأنهم يمتلكون درون كيلر”DRONE KILLER”،وقد ذهبوا الى أبعد من ذلك بإنتاج “مفخخات” غواصات التحكم عن بعد.

السيناريو الاستراتيجي ؛ أنهم يشبكون عملياتيا مع إيران ،وكذلك يتواصلون مع دول عظمى عقيدتها العسكرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية “عدو مشترك” ، والأخطر من ذلك بأن معظم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد يرونها إلا حليف لايوثق به على الأقل من بوابة الشراكة الاقتصادية في الوقت الراهن.

الخلاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت نفسها بنفسها ،وهذا مايجعلني أثق كل الثقة، بأن هناك من سيلحق بها الهزيمة السابعة، نظر”ا لكم الإخفاقات الهائل الذي طال استراتيجيتها في الشرق الأوسط، وخاصة استراتيجية حماية إسرائيل والتي لم يعد مستقبل لها.

باحث استراتيجي يمني/ وثائق ومعلومات.

ماجستير إدارة مخاطر استراتيجية.

دكتوراه في النوع والتنمية.

onairdrbasemalmadhaji@gmail.com