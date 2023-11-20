ما قصة أغنية “تحيا فلسطين وتسقط الصهيونيّة” للفنان النصراوي جورج توتاري؟

وكالات/ سما/
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية الأغنية السويدية الشهيرة “Leve Palestina” أوْ “تحيا فلسطين” وهي الأغنية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي حققت رواجًا كبيرًا على منصات شبكات التواصل الاجتماعيّ.
والأغنية صدرت منذ ما يقرب 50 عامًا، ويستعين بها الشعب السويدي، في المظاهرات والمسيرات، تعبيرًا عن تأييدهم للقضية والشعب الفلسطيني وواجهت الأغنية وصناعها وقتها اتهامات بمعاداة السامية.
ودافع كاتب الأغنية الفنان الفلسطيني، جورج توتاري عنها، إذْ نفى معادتها لليهود وذلك نظرًا لتضمنها عبارة “Krossa sionismen” والتي تعني (سحق الصهيونية).
وأوضح توتاري في أحد اللقاءات الصحفية أنّ السبب وراء كتابته الأغنية هو عدم معرفة الشعب السويدي، أشياءً كثيرةً عن الشعب والقضية الفلسطينية، وكان يريد أنْ يُعرِّفهم بالقضية الفلسطينية أكثر وعن المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيليّ.
وتقول كلمات الأغنية:
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية
تحيا تحيا تحيا فلسطين
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية
نحن زرعنا الأرض
ونحن حصدنا القمح
ونحن قطفنا الليمون
وعصرنا الزيتون
وكل العالم يعرف أرضنا
تحيا تحيا تحيا فلسطين
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية
ونحن رمينا الحجارة
على الجنود والشرطة
ونحن أطلقنا الصواريخ
على أعدائنا
وكل العالم يعرف عن كفاحنا
تحيا تحيا تحيا فلسطين
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية
وسوف نحرر أرضنا
من الإمبريالية
وسوف نعمر بلادنا
نحو الاشتراكية
العالم بأجمعه سيشهد ذلك
تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية