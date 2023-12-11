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داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل قتل” رشيدة طليب (تسجيلات صوتية)

الأربعاء 22 نوفمبر 2023 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعمون لإسرائيل يناقشون “سبل قتل” رشيدة طليب (تسجيلات صوتية)



واشنطن/سما/

ناقشَ نشطاء داعمون لإسرائيل على منصة “إكس”، “سبل قتل” رشيدة طليب، النائبة فلسطينية الأصل في مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارتها إلى ولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.
ونشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، الثلاثاء، تسجيلات صوتية للنشطاء داعمي إسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف طليب خلال زيارتها أريزونا.

 

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا في ما بينهم على منصة “إكس”، سبل التحرش جنسياً بطليب، ومضايقتها، بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا.
وأضاف أن هذا المشهد يعدّ “أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها من السيطرة”.

 

وكانت طليب وصلت، الأسبوع الماضي، ولاية أريزونا، لزيارة جامعتها، والمشاركة في فعالية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في الولاية نفسها.

 

وإثر ما حدث، ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفعالية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفعالية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أريزونا لإقامتها في مكان آخر.

 

يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب الأمريكي، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجّه اللوم للنائبة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.

(الأناضول)

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