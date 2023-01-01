ميدالية تاريخية ثانية لفلسطين في دورة الألعاب الآسيوية

وكالات / سما /

حققت فلسطين ميدالية تاريخية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين بمشاركة فلسطينية واسعة في ألعاب مختلفة.

وتوجت البطلة الفلسطينية حلا القاضي بالميدالية البرونزية على مستوى منافسات لعبة الكاراتيه تحت وزن 68 كغم، بعد الفوز على اللاعبة (جاو شاو) من الصين تايبه بست نقاط مقابل ثلاث.

ومانت حلا القاضي نافست على البرونزية بعدما حققت الفوز على الأوزبكية (بون ايجامبرديفا) في دور ال١٦ وهي المواجهة التي حسمتها حلا عن جدارة واستحقاق بثمان نقاط مقابل سبع.

وتعتبر هذه الميدالية الثانية في تاريخ فلسطين في دورة الألعاب الآسيوية بعد الميدالية البرونزية الأولى التي حققها منير أبو كشك في عام 2022 في لعبة الملاكمة.