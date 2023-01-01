منتخب ألعاب القوى ينهي مشاركته في الآسياد

هانغتشو / سما /

أنهى منتخبنا الوطني لألعاب الفوى، أول أمس الثلاثاء مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو.

ومثل منتخبنا في الآسياد، كل محمد دويدار، تامر قاعود و حنين الريماوي تحت إشراف المدربة ضحى إدريس، حيث شارك قاعود في سباق 1500م، محققا زمنا قدره اربع دقائق وثانية واحدة.

في حين شارك العداء محمد دويدار، في سباق 800 متر، إذ حسن من رقمه الشخصي 14 جزء من الثانية، حيث سجل دويدار في الآسياد زمنا مقداره دقيقة وخمس وخمسين ثانية وواحد وثلاثين جزء من الثانية.

من جهتها، حنين الريماوي شاركت في سباق 800م سيدات، منهية السباق بزمن بلغ دقيقتين وثمان وعشرين ثانية وثلاث وسبعين جزء من الثانية.