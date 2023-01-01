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هل سيتم فصل البشرية عن الإنترنت قريباً؟

الخميس 05 أكتوبر 2023 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيتم فصل البشرية عن الإنترنت قريباً؟



وكالات / سما /

في ظل تحذير وكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) من عاصفة شمسية محتملة ستضرب الأرض، انتشرت مؤخرا أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن الإنترنت في العالم سينقطع بعد حوالي أسبوع. وأثارت التقارير قلق العديد من متصفحي الإنترنت الذين يخشون العواقب المحتملة لمثل هذه الحالة.

لكن ناسا نفت هذه الشائعات في بيان رسمي.وقالت:"كل الأخبار المتعلقة بانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم هي شائعات لا أساس لها من الصحة".

انتشرت شائعات حول انقطاع الإنترنت في العالم لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، بعد إصدار تحذير وكالة الفضاء الأمريكية من احتمال حدوث عاصفة شمسية.العواصف الشمسية هي انفجارات للطاقة المغناطيسية من الشمس، والتي يمكن أن تسبب انقطاعا في شبكات الكهرباء والاتصالات.ومع ذلك، فإن التوهجات الشمسية القوية لتعطيل الإنترنت نادرة جدًا.

#الإنترنت #البشرية #ناسا

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