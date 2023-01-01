فيديو.. برشلونة يتجاوز بورتو بفوز قيصري

وكالات / سما /

تجاوز فريق برشلونة الإسباني عقبة مضيفه البرتغالي، بورتو، بفوز قيصري، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأربعاء في ملعب الدراجاو، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا، بهدف دون رد.

حاول كل فريق فرض سيطرته على الأمور في الميدان والوصول إلى الهدف الأول خلال دقائق الفترة الأولى، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، حتى تمكن الجناح الإسباني فيران توريس من وضع بصمته داخل الشباك، في الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع لنهاية الشوط الأول على وقع التعادل.

توريس استغل تمريرة إلكاي جوندوجان لينفرد بحارس بورتو، إثر خطأ في دفاع الفريق المحلي، ليهز شباك بورتو في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، هدف انتهى على وقعه أول شوط.

وعقب الاستراحة، ظهر بورتو بحدة أكثر وكان على مقربة من تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة، حيث تحصل الفريق البرتغالي على ركلة جزاء، قبل أن يلغيها الحكم بالرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وبعد ركلة الجزاء الملغاة، سجل مهدي طارمي هدفاً أكروباتياً بشكل رائع في مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لكن المهاجم الإيراني كان في وضعية تسلل، ليلغي الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور الهدف بعد مراجعة اللقطة بالفار.

وعانى برشلونة من نقص عددي بعد طرد جافي لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت المبدد، لكن بقية الدقائق مرت بسلام على كتيبة تشافي هيرنانديز.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة السادسة منفرداً بصدارة المجموعة، بينما يتوقف رصيد بورتو عند 3 نقاط في خانة الوصيف، بفارق الأهداف فقط عن شاختار دونيتسك الأوكراني.