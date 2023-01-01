  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يتجاوز بورتو بفوز قيصري

الخميس 05 أكتوبر 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يتجاوز بورتو بفوز قيصري



وكالات / سما /

تجاوز فريق برشلونة الإسباني عقبة مضيفه البرتغالي، بورتو، بفوز قيصري، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأربعاء في ملعب الدراجاو، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا، بهدف دون رد.

حاول كل فريق فرض سيطرته على الأمور في الميدان والوصول إلى الهدف الأول خلال دقائق الفترة الأولى، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، حتى تمكن الجناح الإسباني فيران توريس من وضع بصمته داخل الشباك، في الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع لنهاية الشوط الأول على وقع التعادل.

توريس استغل تمريرة إلكاي جوندوجان لينفرد بحارس بورتو، إثر خطأ في دفاع الفريق المحلي، ليهز شباك بورتو في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، هدف انتهى على وقعه أول شوط.

وعقب الاستراحة، ظهر بورتو بحدة أكثر وكان على مقربة من تسجيل هدف التعادل في أكثر من مناسبة، حيث تحصل الفريق البرتغالي على ركلة جزاء، قبل أن يلغيها الحكم بالرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وبعد ركلة الجزاء الملغاة، سجل مهدي طارمي هدفاً أكروباتياً بشكل رائع في مرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لكن المهاجم الإيراني كان في وضعية تسلل، ليلغي الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور الهدف بعد مراجعة اللقطة بالفار.

وعانى برشلونة من نقص عددي بعد طرد جافي لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت المبدد، لكن بقية الدقائق مرت بسلام على كتيبة تشافي هيرنانديز.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة السادسة منفرداً بصدارة المجموعة، بينما يتوقف رصيد بورتو عند 3 نقاط في خانة الوصيف، بفارق الأهداف فقط عن شاختار دونيتسك الأوكراني.

#برشلونة #بورتو #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيرات تدخل لأول مرة الخدمة العسكرية

رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..

مقتل امرأتين في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

تراجع في بورصة تل أبيب و الشيكل يسجل رقما قياسيا مقابل الدولار

يديعوت: اكتشاف أثري غير مسبوق في غزة

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

أول بلد عربي يعلن نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

استشهاد شابين بعد اطلاقهما النار على مركبة للمستوطنين

Screenshot_3

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية