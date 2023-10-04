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باكستان تؤكد أن السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تؤكد أن السلام الدائم في الشرق الأوسط مرتبط بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة



إسلام آباد/سما/

  أكدت باكستان أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة الأراضي على حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس .

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الخاصة للشؤون السياسية وإنهاء الاستعمار (الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنه منذ عام 1946 حصلت 80 مستعمرة سابقة على الاستقلال، بينما لا تزال هناك شعوب محرومة من حق تقرير المصير وأبرزها شعب فلسطين وجامو وكشمير.

#باكستان

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