الرئيس عباس: استقلال "إسرائيل" كذبة كبيرة و أمريكا هي من تحتل فلسطين

رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، "عندما تقول إسرائيل أنها تحتفل بعيد استقلالها، هي استقلت عن من؟ من الذي كان يحتل دولة إسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال، هذه كذبة كبيرة".

وأكد الرئيس عباس خلال مشاركته في حفل المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والإبداع" الذي عقد اليوم الثلاثاء، في رام الله، أن أمريكا هي من تحتل فلسطين.

وأضاف: "قارنوا هذا بما حصل قبل أيام من الحرب ضد المرأة عند جيرانكم (أي إسرائيل) لأنها جنس نجس لا يجوز أن تمشي مع الرجل في المظاهرات".

وكانت إسرائيل قد شهدت خلال ما يسمى بعيد الغفران قبل أيام، حالة من التوتر بعد صدامات وثعت بين متظاهرين ومصلين في تل أبيب على خلفية الفصل بين الجنسين.

وفي السياق، عبر الرئيس عباس عن افتخاره بالجزء الكبير من العاملين في التقدم العلمي في فلسطين معظمه من النساء والإناث، مشيراً إلى أن الإناث عادة ما يحصدون المراتب الأولى والمتفوقة في الثانوية العامة والجامعات، وقارن ذلك بمعاملة المرأة لدى الاحتلال الإسرائيلي.