"حبة بصل" تحطم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس

وكالات / سما /

يجد العديد من الأشخاص متعتهم في البستنة وزراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضروات، كما يقوم البعض بعمل تجارب مثيرة للاهتمام لجعل منتجاتهم مختلفة سواء في الشكل أو المذاق. إحدى هذه التجارب لرجل يُدعى غاريث غريفين، وهو محطم الرقم القياسي في موسوعة غينيس، بأكبر بصلة في العالم.

وفقًا لمنشور على الحساب الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية على إنستغرام، قدم غاريث غريفين، في وقت سابق من هذا الشهر، "أثقل بصلة في العالم" في معرض هاروغيت لزهور الخريف في شمال يوركشاير. وبحسب ما ورد، بلغ وزن البصلة العملاقة 8.97 كجم.

وفي معرض حديثه عن إنجازه، ذكر غريفين أنه استلهم من والده زراعة "هذه الخضروات الجذرية بالتحديد". ولكن منذ حوالي 13 عامًا، أخذ هوايته على محمل الجد. وقال، وفقًا لموقع موسوعة غينيس الرسمي "أنا في غاية السعادة لأنني قمت بزراعة أكبر بصلة في العالم"، مضيفًا "كان والدي يزرع بصلًا عملاقًا لسنوات عديدة، لذا فإن تحقيق الرقم القياسي العالمي يعني بالنسبة لي أكثر مما قد يعنيه لمعظم الناس".

قال غريفين أيضًا إنه وضع "منتجاته الثمينة" على أرضية شاحنته وأحاطها بوسادة للحفاظ على سلامتها أثناء رحلته الطويلة من غيرنسي إلى معرض شمال يوركشاير.

في عام 2014، سجلت عينة يبلغ وزنها 8.5 كجم الرقم القياسي لكونها أكبر بصلة في العالم.