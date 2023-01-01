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أتلتيكو مدريد يقلب تأخره لفوزٍ مُثير على قادش في ريمونتادا مُثيرة

الإثنين 02 أكتوبر 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يقلب تأخره لفوزٍ مُثير على قادش في ريمونتادا مُثيرة



وكالات / سما /

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من قلب تأخره بهدفين أمام قادش لفوزٍ مُثير بنتيجة 3-2، وذلك في ريمونتادا جديدة في الدوري الإسباني.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب ميتروبوليتانو قد بدأ عن طريق الضيوف بهدفٍ سجله لوكاس بيريز في الدقيقة 12.

وضاعف قادش تقدمه بهدفٍ ثانٍ سجله روجر مارتي في الدقيقة 27 من اللقاء بعد تمريرة بينية طويلة من الحارس جيريماس ليديسما.

وبدأت استفاقة أتلتيكو مدريد بهدفٍ سجله الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة 32، وأدرك مُواطنه ناهويل مولينا التعادل في الدقيقة 46، وجاء الهدف بعد مُتابعته لكرة فشل الحارس في إبعادها عن مناطق الخطر..

قبل أن يعود كوريا نفسه مُسجلاً هدف الفوز في الدقيقة 66، وجاء الهدف بعد هجمة سريعة مُنظمة كما ينبغي، تبادل فيها لاعبو أتلتيكو مدريد التمريرات القصيرة قبل أن تنتهي الهجمة بكرة وصلت لكوريا أمام المرمى فأسكنها الشباك.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 16 يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل قادش المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

وسيلعب أتلتيكو مدريد المُباراة المُقبلة له في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد على أرض مدريد يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب قادش على أرضه ضد جيرونا يوم السبت المُقبل.

#أتلتيكو مدريد #الدوري الإسباني #قادش

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