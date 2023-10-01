حماس تحذر الاحتلال من " إشعال حرب دينية" ستطاله أولاً

غزة/سما/

حذر القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في اعتداءاته، محملا إياه المسئولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم.

وقال القيادي بحركة حماس خلال حديثه لقناة الأقصى الفضائية:" أن الاحتلال يسعّر أتون حرب دينية في المنطقة، ونحذره من إشعالها لأنها ستطاله أولًا.

وأكد رضوان أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال، وكل مقدراتها فداءً للمسجد الأقصى.

وبين أن اعتداءات الاحتلال بالمسجد الأقصى عدوان على المقدسات واستفزاز لشعبنا، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم ما يسمى الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة بالمسجد الأقصى.

وأضاف:" القدس في خطر وتمر بمنعطف دقيق وخطير، والاحتلال الصهيوني خطا خطوات متقدمة على طريق هدم الأقصى، لافتا إلى أن التطبيع العربي مع العدو الصهيوني شجعه على رفع وتيرة اعتداءات على المسجد الأقصى.

وبين رضوان أن الدعم الغربي اللا محدود للاحتلال الصهيوني أعطاه الضوء الأخضر لجرائمه المتواصلة.

وتابع: "ندين ونرفض كل أشكال التطبيع العربي مع العدو، لأنه يشكل طعنةً بظهر شعبنا، مبينا أن التطبيع سلوك خارج عن مبادئ وقِيم أمتنا العربية والإسلامية، ويجب على الجميع رفضه.