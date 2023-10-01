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الحمض النووي يكشف سر بقايا سلحفاة عمرها 6 ملايين عام

الأحد 01 أكتوبر 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحمض النووي يكشف سر بقايا سلحفاة عمرها 6 ملايين عام



وكالات / سما /

عثر باحثون على آثار حمض نووي سلحفاة نادرة يعود تاريخها إلى ٦ مليون عام في اكتشاف نادر ومميز من نوعه.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية ، هذه من المرات النادرة التي يُعثر فيها على مواد وراثية في حفريات لإحدى الفقاريات بهذا القِدم. 

وذكر الباحثون أن بعض الخلايا العظمية محفوظة بصورة متناهية الدقة في الحفرية التي استُخرجت من باطن الأرض في منطقة تقع على ساحل بنما المطل على البحر الكاريبي. 

والحفرية ليست مكتملة ففي حين أن صدفة السلحفاة كاملة تقريبا، فإن بقية الهيكل العظمي غير كامل. 

وأردف الباحثون أن السلحفاة ربما بلغ طولها 30 سنتيمترا خلال حياتها

وقال إدوين كادينا عالم الأحياء القديمة إن في بعض الخلايا العظمية كانت الأنوية محفوظة وتفاعلت مع محلول كيميائي سمح للباحثين برصد وجود بقايا حمض نووي، وهو الجزيء الحامل للبيانات الوراثية اللازمة لتطور الكائنات الحية وتأدية وظائفها.

#الحمض النووي #سلحفاة

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