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السيسي مخاطبا من يريد أن "يهدم" مصر: "أنت كنت لايص في 2011 وتقول مؤامرة"

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي مخاطبا من يريد أن "يهدم" مصر: "أنت كنت لايص في 2011 وتقول مؤامرة"



القاهرة / وكالات /

أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  أن الدولة لن تنجح في التغلب على التحديات إلا من خلال شعبها ومع حالة الاستقرار.

وخلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديد، أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هي دي الرسالة، لكن الآخرين جهدهم كله هو يا رب بس نعرف نحرك الناس ويالا تخرب ونهدها على صحابها".

وأردف السيسي: "اللي عاوز يهدها على صحابها مش هيعرف يعمل فيها حاجة برضه.. ما إنت لما عملت كده في 2011 ودخلت كنت لايص.. لا عارف تجيب بنزين ولا عارف تجيب قمح وتقول مؤامرة.. المؤامرة هي جهلك وتخلفك".

وتابع السيسي: "اللي يهمني إن المواطن في الشارع يبقى عارف إني عيني عليه".

وانطلق امس في قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر "حكاية وطن"، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وحضر المؤتمر الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

المصدر: "الشروق"

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