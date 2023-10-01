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دعم حكومي لتخفيض الارتفاع في المحروقات

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023

السبت 30 سبتمبر 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 10/2023



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

  وقررت وزارة المالية، زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز في ظل ارتفاع اسعار النفط عالمياً وانخفاض الشيقل امام الدولار.

  وبحسب بيان وزارة المالية،  بالتالي ارتفع دعم المحروقات لشهر تشرين الأول إلى 130 ملايين شيقل في حين بلغ 110 ملايين شيقل في شهر أيلول من العام الجاري .  

وأشارت إلى أن الدعم الحكومي لاسعار الوقود كلف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 545 مليون شيكل.    

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