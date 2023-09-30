  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: مسيرة شبابية منددة باستشهاد "رمانة"

السبت 30 سبتمبر 2023 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مسيرة شبابية منددة باستشهاد "رمانة"



رام الله/سما/

نظم عشرات الشبان مساء السبت مسيرة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تنديدا باستشهاد الشاب محمد جبريل رمانة.

واستشهد رمانة برصاص الاحتلال مساء أمس، بعد إطلاق النار عليه بمحيط مستوطنة " بساغوت" شرق مدينة البيرة، وقام الاحتلال باحتجاز جثمانه.

وهتف الشبان بعبارات تحيي الشهيد وتشيد بمناقبه.

ورددوا عبارات تحيي المقاومة في جنين ونابلس وطولكرم، مؤكدين على تصاعد المقاومة في جميع المحافظات الفلسطينية.

ودعوا إلى تنفيذ عمليات انتقاما لدماء الشهداء، كما طالبوا بالرد السريع على جرائم الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله اليوم إضرابا شاملا منذ ساعات الصباح حدادا على الشهيد رمانه.

الأكثر قراءة اليوم

كيف لك اكتشاف العملة المزيفة من فئة الـ200شيكل جديد؟

رصد ردة فعل وزير السياحة السوري عندما وجد نفسه بجانب نظيره الإسرائيلي في السعودية

"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

خبير عسكري إسرائيلي يحذر من "كابوس سعودي" قادم لتل أبيب

المواصلات بغزة تتحدث عن حملة التخفيضات الجديدة بشأن المركبات والدراجات النارية

شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-30_16-46-10

"فورين بوليسي": كل ما حصل عليه الفلسطينيون من أوسلو هو "الكنتاكي"

F7R6E7_XwAAUdSb

مقتل مستوطن إثر عملية طعن في القدس

photo_2023-09-30_14-50-37

هل ثمة مبالغة في معدلات الهجرة من غزة؟.. شبان يهجرون موطنهم بحثاً عن الأمل

الأسير-باسل-عيايدة-من-بلدة-الشيوخ

الأسير باسل عيايدة .. دخل سجون الاحتلال بذاكرته وخرج منها بدونها (شاهد)

2023-09-30_09-09-58_033687

صحيفة إسرائيلية: الاتفاق السعودي يجب أن يوفر طريقا إلى الدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية