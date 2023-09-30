رام الله: مسيرة شبابية منددة باستشهاد "رمانة"

رام الله/سما/

نظم عشرات الشبان مساء السبت مسيرة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تنديدا باستشهاد الشاب محمد جبريل رمانة.

واستشهد رمانة برصاص الاحتلال مساء أمس، بعد إطلاق النار عليه بمحيط مستوطنة " بساغوت" شرق مدينة البيرة، وقام الاحتلال باحتجاز جثمانه.

وهتف الشبان بعبارات تحيي الشهيد وتشيد بمناقبه.

ورددوا عبارات تحيي المقاومة في جنين ونابلس وطولكرم، مؤكدين على تصاعد المقاومة في جميع المحافظات الفلسطينية.

ودعوا إلى تنفيذ عمليات انتقاما لدماء الشهداء، كما طالبوا بالرد السريع على جرائم الاحتلال.

وشهدت مدينة رام الله اليوم إضرابا شاملا منذ ساعات الصباح حدادا على الشهيد رمانه.