أنيرا تسلّم مليار دولار من المساعدات الطبيّة

واشنطن / سما /

حققت مؤسسة أنيرا إنجازًا كبيرًا، حيث تمكنت أنيرا اليوم من توصيل شحنة من الأدوية بتمويل من مؤسسة (Americares) بقيمة 700,000 دولار أمريكي إلى قطاع غزة. بينما إستلم مكتب أنيرا في لبنان شحنة من المساعدات الطبية ممولة من ( Direct Relief) و تبلغ قيمتها 2,3 مليون دولار أمريكي. مع هاتين الشحنتين الأخيرتين للمنطقة ، تمكّنت مؤسّسة أنيرا من تسليم ما يزيد عن مليار دولار من الأدوية والإمدادات الطبيّة الأخرى كتبرّعات للمجتمعات المستضعفة في الشرق الأوسط. إنّ التبرعات الطبيّة لطالما كانت جزءًا أساسيًا من أنشطة أنيرا منذ تأسيسها في عام ١٩٦٨.

ضمن هذا السياق، يصرّح شون كارول، الرئيس التنفيذي لمؤسّسة أنيرا:

”بدون صحّة جيّدة، يصبح كل شيء آخر في الحياة صعبًا، إن لم يكن مستحيلاً. الأدوية والإمدادات الصحيّة الأخرى التي تقدّمها أنيرا سنةً بعد سنة، ومؤخرًا بمعدّل مرّة أو مرّتين في الأسبوع، توفّر أساس الأمل لمستقبلٍ أفضل. بالنسبة للكثيرين في المجتمعات التي نعمل فيها، هذه التبرّعات تعني أنّ العائلات ذات الدخل المحدود لم تعد مضطرة للاختيار بين شراء الطعام أو الدواء. نحن ممتنون للغاية لشركائنا وموظّفينا الذين جعلوا ذلك ممكنًا.“

تعتمد برامج المساعدات الطبيّة على دعم الجهات المانحة للمساعدات الطبيّة، بما في ذلك الشركاء البارزين مثل ”أميريكيرز“ و”دايركت ريليف“، بالإضافة إلى ”المجلس الطبّي الكاثوليكي“ و”شركاء الصحّة الدوليّة في كندا“، و”هيكما“، و”شركاء الصحّة الدولية في المملكة المتّحدة“، و”ميتاد“، و”سانوفي جنزيم“، و”مؤسسة الكراسي المتحركة“، و”بنتا لإعادة التدوير الطبي”، ”.و”ريشو كوسي كاي، و”ثاكي“. انضمام أنيرا إلى ”شراكة التبرّعات الطبيّة ذات الجودة” (PQMD) و شراكتنا مع العديد من أعضاء ”PQMD“، كانت ذات أهميّة كبيرة في مساعدة أنيرا على زيادة كميّة المساعدات المقدّمة.

من خلال شراكتنا التي دامت ٣٠ عامًا مع ”أميريكيرز،“ استلمت أنيرا من الأدوية والإمدادات المتبرع بها بقيمة أكثر من ٥٠٠ مليون دولار وقد تمّ توزيعها في فلسطين ولبنان والأردن.

تقول جوان ليتلفيلد، نائبة الرئيسة التنفيذية لبرامج ”أميريكيرز“ العالمية:

نحن نفتخر بالشراكة مع أنيرا لتلبية الاحتياجات الصحيّة الملحّة، وكذلك التجاوب مع حالات الطوارئ. معًا، قدّمنا كميّة كافية من الأدوية أمّنت ١١ مليون وصفة طبيّة للأطفال والبالغين في الشرق الأوسط“

توسّع برنامج تبرّعات أنيرا الطبيّة بشكل كبير على مرّ السنوات الـ٥٥ الماضية. في السنة الماليّة ٢٠٢٣ وحدها، قدّمت المنظّمة ٩٨ شحنة، بقيمة ١٤٨,٥ مليون دولار من الأدوية والإمدادات الطبيّة إلى المرافق الصحية في فلسطين ولبنان والأردن. كما قامت بتوزيع مواد إغاثة وتعليم ومعدات طبيّة حركية (رزمات النظافة الشخصية واللوازم المدرسيّة والكراسي المتحرّكة والأطراف الصناعيّة، وغيرها).

توماس تايغ، الرئيس التنفيذي لـ”دايركت ريليف،“ يقول:

”يشرفنا دعم أنيرا وجهودهم لتحسين صحّة ورفاهية الناس يوميًا. إن هذا الإنجاز مثير للإعجاب بسبب ما يمثّله، وهو مثال ملهم على الشراكة الجيدة وما يمكن تحقيقه معًا.“

لا يعكس نموّ المساعدات الطبية للمؤسسة قوة البرنامج وشركائه فحسب، بل يسلّط الضوء أيضًا على الحاجة المتزايدة في فلسطين ولبنان والأردن. إنّ الحصار المستمر لغزّة، وأزمة اللاجئين السوريّين، وانهيار الاقتصاد في لبنان كلّها أبرزت الحاجة إلى المساعدات في جميع القطاعات ولاسيما الطبيّة. في جميع الأماكن التي تعمل فيها أنيرا، يعتبر الوصول لرعاية صحيّة جيّدة أو الوصول إلى الأدوية الحيويّة تحدّيًا دائمًا للمرضى والمجتمعات المستضعفة.

عقود من بناء العلاقات المتينة، بجانب الخبرة والمعرفة الدقيقة للخدمات اللوجستية للشحن الدوليّ، تضمن الوصول السريع والآمن للإمدادات التي تنقذ الحياة. ينسّق موظفو أنيرا كل شحنة في كل خطوة من رحلتها، بحيث لا تضيع المواد ويتلقّى شركائنا الصحيّين المحليّين ما يحتاجونه فعلاً لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وليس ما هو متوفر فقط.

بدأ برنامج المساعدات الطبيّة في عام ١٩٧٠، عندما اندمجت أنيرا مع ”الشرق الأوسط الأمريكي للتأهيل“، وهي آنذاك أقدم وكالة إغاثة أمريكيّة غير طائفيّة ترسل مساعدات متبرّع بها إلى اللاجئين الفلسطينيّين في المنطقة. في السنوات الأولى، كانت أنيرا تقوم بتوصيل شحنتين أو ثلاث شحنات سنويًا، بقيمة عشرات آلاف الدولارات. اليوم، توزّع أنيرا الأدوية والإمدادات الصحية بمتوسط قيمة 2 إلى 3 مليون دولار كل أسبوع.

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