القسام يزف أحد عناصره بغزة إثر وعكة صحية

غزة /سما/

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس 28/9/2023م، ابنها المجاهد إبراهيم نافذ عابد من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري:" إن المجاهد عابد توفي نتيجة وعكة صحية ألمت به عقب عمله في البحر".

وفيما يلى البيان كاملاً:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن:

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف المجاهد القسامي إبراهيم نافذ عابد والذي توفي إثر وعكة صحية

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

المجاهد القسامي/ إبراهيم نافذ إبراهيم عابد

(37 عاماً) من مسجد "بغداد" في مخيم الشاطئ بمدينة غزة

والذي توفي اليوم الخميس 13 ربيع الأول 1445هـ الموافق 28/09/2023م نتيجة وعكة صحية ألمت به عقب عمله في البحر، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً..

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الخميس 13 ربيع الأول 1445 هـ

الموافق 28/09/2023م