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الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون والسماح بدخول عمال غزة

الخميس 28 سبتمبر 2023 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون والسماح بدخول عمال غزة



غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة المحاصر، بدءا من الخميس، والسماح بدخول العمال الغزيين في "إسرائيل" والضفة الغربية المحتلة، والذين تقدر أعدادهم بنحو 18 ألف عامل.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، أنه "أبلغنا من الجانب الإسرائيلي بان معبر بيت حانون يعمل غدًا بشكل طبيعي والسفر مسموح لكل الفئات".

من جانبها، ذكرت سلطات الاحتلال، في بيان صدر قبيل منتصف ليل الأربعاء - الخميس، أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)، يعلن أنه ابتداء من غد (الخميس) سيسمح للعمال بالمرور عبر معبر إيرز".

وأضاف البيان أنه "سيسمح باستمرار السياسة المدنية وفقا لتقييم الوضع والاستقرار الأمني".

#الاحتلال

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