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سفير السعودية ينشر صورة مع طفل فلسطيني مشجع للنصر

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير السعودية ينشر صورة مع طفل فلسطيني مشجع للنصر



رام الله/سما/

شارك السفير السعودي الجديد لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، متابعيه عبر صفحته على منصة "إكس"، بصورة مع طفل فلسطيني مرتديا قميصا لنادي النصر السعودي لكرة القدم.

وقدم نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده رسميا يوم أمس الثلاثاء، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس الشرقية.

ونشر السفير السعودي لمتابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صورة مع طفل يرتدي قميص الموسم الماضي للنصر السعودي، وعلق عليها، بالقول: "سعدت اليوم في رام الله بمصادفة مشجع العالمي من فلسطين الشقيقة، الشبل محمد أديب أبو راس يحب السعودية ويتطلع لزيارتها".

#سفير السعودية

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