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قناة عبرية : مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية مساء يوم الثلاثاء، أن المستوطنون في غلاف غزة بدأوا يتجهزون لتصعيد محتمل مع غزة.

وقالت القناة العبرية، "بدأ العد التنازلي وفي غلاف غزة يستعدون لجولة تصعيد مع القطاع، في ظل ما نشهده المنطقة من توترات متصاعدة يوما بعد يوم".

وأضافت القناة، "إطلاق الصواريخ التجريبية نحو البحر، وإطلاق البالونات الحارقة، واستمرار التوترات والأحداث عند السياج والتي يتخللها إطلاق نار نحو القوات وتفجير عبوات، كل هذه الدلائل على الأرض تشير إلى أننا نتجه نحو صراع جديد مع غزة".

وأضافت "بدأ سكان الغلاف بالفعل بإغلاق نوافذ الغرف المحصنة ليلاً ويستعدون لمغادرة المنطقة في حالة بدء جولة قتال جديدة".

وأشارت القناة إلى أن "كل المؤشرات تدل على أن جولة القتال هي مسألة وقت فقط، خاصةً وان التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن حماس قررت زيادة الاحتكاك مع إسرائيل".

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