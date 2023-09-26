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رسمياً.. ليفربول يجدد عقد مدافعه حتى 2027

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ليفربول يجدد عقد مدافعه حتى 2027



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقده مع مدافعه اليوناني، كوستاس تسيميكاس، في بيان رسمي، مساء الإثنين، ليبقى اللاعب في أنفيلد رود بموجبه حتى يونيو 2027.

الظهير الأيسر سيمدد إقامته داخل قلعة أنفيلد بعدما انضم للفريق قادماً من أولمبياكوس اليوناني في 2020، وعبر اللاعب عن بالغ سعادته للتوقيع على عقده الجديد مع إدارة الريدز.

وقال تسيميكاس في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي” أشعر بسعادة كبيرة للتواجد هنا وتجديد عقدي، وأشعر أن كل التضحيات والأمور الأخرى التي قمت بها، والعمل الذي قدمته لم يذهب هباءً”.

وأضاف اللاعب” هذا الأمر يجعلني أكثر تحفيزاً في الفترة المقبلة، كما قلت من قبل في مناسبات عديدة، هذا الفريق لديه العديد من الأشياء ليحققها كمجموعة، وأردت أن أكون جزءً من المجموعة منذ أول دقيقة”.

وأضاف اللاعب اليوناني، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً” المزيد من النجاح، العمل، والألقاب، وبالنسبة لي هم شيء هو الفوز بالبطولات، وأن أكون في الموعد في كل موقف، وأن أكون جزءً من كل هذه الأمور”.

واستطرد تسيميكاس” أظن أن هذا الفريق يملك جودة كافية للفوز بالمزيد من الألقاب، وسنسعى لذلك، الكل يركز على قادم المباريات، وجاهز لتحقيق أشياء عظيمة في المستقبل”.

#ليفربول #كوستاس تسيميكاس

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