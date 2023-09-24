الكشف عن خسائر قطاع غزة بفعل إغلاق الاحتلال للمعابر

غزة/ سما /

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع، اليوم الإثنين، عن خسائر قطاع غزة بفعل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأوضح الطباع خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن خسائر القطاع الاقتصادية تقدر بـ 5 مليون شيكل يومياً، مشيراً أن إغلاق المعابر وخاصة حاجز بيت حانون "إيرز" أثر بشكل كبير على حركة العمال.

وقال: "إن أكثر من 15 ألف عامل لا يستطيعون الذهاب إلى عملهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على توفر السيولة النقدية في القطاع، وانعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية وأدى لإضعافها".

وأكد الطباع أن إغلاق المعابر مؤشرات اقتصادية كارثية لها انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى إنهاء كافة الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الهائل في معدل البطالة في القطاع، والمتمثلة في إنهاء الحصار، ورفع القيود المفروضة على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، حتى تتحسن ظروف القطاع بشكل كبير.