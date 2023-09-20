عادات يومية تجعلك تبدين أكبر سنا

وكالات / سما /

بالرغم من أن الشيخوخة مرحلة عمرية يمر الجميع بها، ولكن تختلف تلك المرحلة من شخص وآخر حسب العادات اليومية التي يقوم بها، فهناك من يحافظ على نفسه ويعتني بنفسه في آخر تلك المرحلة، وقد لا تأتي من الأساس، وهناك من لا يهتم ولا يعتني بنفسه، فيكون ذلك سبباً في وصول تلك المرحلة في وقت مبكر ومنها عدم الابتسام والتكشير طوال الوقت، ونستعرض بعض العادات التي تجعلك تبدو أكبر سناً.

التعرض للشمس دون واقي الشمس

يعرف أن الاستمتاع بدفء الشمس أمر مميز خاصة مع دخول فصل الخريف، لكن لك شيء حد الأمان الذي يجب اللجوء إليه، فإذا زاد الوقت تحول النفع إلى ضرر، فالتعرض المفرط لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم كفاية الحماية من أشعة الشمس، وصفة معروفة للشيخوخة المبكرة، يمكن أن يتسبب في ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية.

عدم الحصول على القسط الكافي من النوم

يعد النوم بمثابة جلسة مساج ليلية طبيعية لجسمك، مما يجدد وينعش بشرتك ومظهرك العام، حيث إن مفهوم النوم هو أكثر من مجرد أسطورة؛ وعدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تسريع عملية الشيخوخة، بسبب الزيادة الحادة في هرمون النمو، المسؤول عن تكاثر خلايا الجلد وتجديدها، فمن الضروري إعطاء الأولوية لنومك.

التدخين

تمتد عواقب التدخين إلى ما هو أبعد من الصحة الداخلية، حيث يمكن أن يترك أيضا علامة واضحة على مظهرك، فأحد آثار التدخين وضوحا هو تأثيره السلبي على بشرتك، حيث إنه يقلل من تكوين الكولاجين، ويقلل الدورة الدموية للبشرة، كما أن النيكوتين يقلل من سماكة الجلد.

تناول السكر الأبيض

قد لا يعرف الكثير هو أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة من خلال ظاهرة تعرف باسم التسكر، وهي عملية تلتصق فيها جزيئات السكر بالكولاجين والإيلاستين وتشكل منتجات ثانوية ضارة، تعرف باسم المنتجات النهائية للتجلط المتقدم تؤدي العملية إلى إضعاف سلامة الجلد مما يؤدي بشكل واضح إلى ظهور التجاعيد، والجفاف، والترهل، والبهتان.

عدم شرب الماء

من المؤكد أن تناول كمية غير مناسة من المياة يمكن أن يؤثر على صحة بشرتك ويساهم في الشيخوخة المبكرة، عندما يفتقر جسمك إلى الترطيب اللازم، تفقد بشرتك نضارتها ومرونتها الطبيعية، مما يؤدي إلى تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

عدم إزالة المكياج قبل النوم

بقاء المكياج على بشرتك أثناء النوم يمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنا مما أنت عليه، حيث إنه يعمل على سد المسام ويحبس الزيوت والعرق والملوثات البيئية، فإن عدم إزالة مكياجك قبل النوم يمكن أن يتداخل مع عملية التجديد الطبيعية لبشرتك، وهو أمر أساسي للبشرة الصحية والممتلئة.

العبوس يمكن أن يؤدي إلى التجاعيد

قد يبدو العبوس وكأنه تعبير وجه مختلفة عن تعبيرات، لكنها يمكن أن تترك علامة دائمة على مظهرك، حيث تتشكل الخطوط الدقيقة حول عينيك، ويمكن أن تصبح هذه الخطوط تجاعيد دائمة مع مرور الوقت فإن العبوس، سواء بسبب التوتر أو التعبير المعتاد، يساهم في ظهور الخطوط على جبهتك وبين حاجبيك.