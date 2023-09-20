مايكروسوفت تضيف مزايا متقدمة إلى برنامج الرسام

وكالات / سما /

أطلقت مايكروسوفت، ميزة جديدة متقدمة لتحرير الصور في برنامج الرسام الشهير، لمستخدمي النسخة التجريبية من ويندوز 11 عبر قناتي "ديف Dev" و "كاناري Canary".

وأضافت مايكروسوفت دعمًا في برنامج الرسام لميزتي الطبقات والشفافية، وهما ميزتان موجودتان منذ فترة طويلة في برامج تحرير الصور المتقدمة مثل أدوبي فوتوشوب، كما تعتبر الميزتان أساسيتين للمعالجة الصحيحة للصور والرسومات الرقمية.

ويمكن للمستخدمين التعاطي مع الوظائف المختلفة التي تتيحها ميزة الطبقات، ومنها إضافة طبقات جديدة، ونقلها، وإعادة ترتيبها، ودمجها، وتكرارها، وغير ذلك.

ومن أجل إنشاء أعمال فنية أكثر تقدمًا معتمدة على عناصر مختلفة عبر برنامج الرسام، يمكن للمستخدمين الاعتماد على الميزة الثانية في التحديث، وهي ميزة شفافية الصورة، التي تسمح بدعم فتح وحفظ الملفات بصيغة PNG مع خلفيات شفافة، وكذلك استخدام الصور الشفافة كطبقات داخل الرسومات.

وتركز مايكروسوفت خلال الآونة الأخيرة على إضافة مزايا متقدمة إلى برنامج الرسام في ويندوز 11، ومنها إمكانية توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام الأوامر النصية الكتابية اعتمادًا على نموذج DALL-E، وكذلك إمكانية إزالة خلفية الصور بضغطة زر، إضافةً إلى خيارات مختلفة لتحسين واجهة المستخدم.

ومن المنتظر أن تتوفر تلك المزايا الجديدة لكافة مستخدمي البرنامج من خلال تحديثات قادمة، ويتوقع أن تساهم تلك المزايا في تغيير الصور النمطية عن برنامج الرسام، من أداة بسيطة إلى برنامج متقدم يمكن الاعتماد عليه.