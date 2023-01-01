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اشتية يبحث مع بوريل الجهود العربية الأوروبية لإحياء العملية السياسية

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع بوريل الجهود العربية الأوروبية لإحياء العملية السياسية



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجهود العربية-الأوروبية لإحياء العملية السياسية، وذلك اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورحّب رئيس الوزراء بمخرجات الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية بتنسيق عربي أوروبي في مبادرة "جهود يوم السلام"، مؤكدا ضرورة العمل الجماعي على إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين، في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

ووضع اشتية بوريل في صورة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وتقويض السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يقود إلى وضع متفجر على الأرض.

وتابع اشتية: "إن وقف الانتهاكات الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين هو مسؤولية دولية ويتوجب على العالم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا السياق".

كما بحث الطرفان إنجاح مؤتمر المانحين وضرورة التأكيد على مواصلة المجتمع الدولي دعم فلسطين سياسيا وماليا.

#محمد اشتيه

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