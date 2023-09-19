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الرئيس عباس يلتقي نجيب ميقاتي في نيويورك

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يلتقي نجيب ميقاتي في نيويورك



نيويورك/سما/

 التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الفلسطينية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العدوانية.

وفيما يتعلق بالأحداث في مخيم عين الحلوة، أكد سيادته حرصه على تحقيق التهدئة في المخيم، وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

وحضر اللقاء: رئيس الوزراء محمد اشتية، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

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#الرئيس عباس

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