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بايدن: نسعى لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حلّ الدولتين

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: نسعى لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حلّ الدولتين



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تسعى لتحقيق "سلام دائم" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حلّ الدولتين.

وأكد الرئيس الأميركي، إلى أن إدارته "تطمح لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين"، مضيفاً "لدينا رؤية إيجابية بهذا الصدد".

وشدد على التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك أي أسلحة نووية.

وأشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة "تحاول دعم أوكرانيا لتعزيز السلم والدبلوماسية"، مضيفاً أن "روسيا وحدها تفهم ما هي الأشياء المطلوبة لتحقيق السلم والسلام، وما ثمن تحقيق ذلك"

واعتبر بايدن في كلمته أنه "لا يجب غض الطرف عن أي انتهاك ضد أي أحد أو فئة في أي مكان بالعالم".

وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تسعى لعالم أكثر أماناً ورخاءً ومساواة لجميع الشعوب، مؤكداً دعم واشنطن لجهود توسيع مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بايدن في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن بلاده ستعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن مع "حوكمة التكنولوجيا"، وأنها مهتمة بتقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وشدد الرئيس الأميركي، على "هناك حاجة ملحة للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا"، متعهداً بـ"الدفاع عن الديمقراطية العالمية لتحقيق الأمن والأمان". 

وفيما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين، قال جو بايدن، إن واشنطن "لديها رؤية إيجابية"، وأنها "مستمرة في العمل مع بكين لتحقيق نتائج مشتركة لمواجهة التحديات العالمية".
 وعن مواجهة تغير المناخ، قال الرئيس الأميركي، "نسير على المسار الصحيح، إذ وفرنا 100 مليار دولار"، معتبراً أنه "لا نزال نحتاج إلى المزيد".

#بايدن

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