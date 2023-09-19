انطلاق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك/سما/

انطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء العالم.

وتستمر أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة حتى الـسادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الخميس المقبل، الحادي والعشرين من الشهر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وستركز المناقشة هذا العام على إعادة بناء الثقة وحشد التضامن العالمي لتسريع العمل بشأن خطة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 نحو السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع.

وأعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، افتتاح أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة .....