"المكبر" يحقق فوزا ثمينا على الفتوة السوري في كأس الاتحاد الآسيوي

عمان/سما/

حقق ممثل الكرة الفلسطينية، نادي جبل المكبر المقدسي، مساء اليوم الإثنين، فوزا ثمينا على ضيفه نادي الفتوة السوري بهدف وحيد، في انطلاق مشواره في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية.

ونجح المكبر في خطف أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، ليتصدر مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط بالشراكة مع نادي العهد اللبناني الذي تغلب على ضيفه النهضة العماني بهدفين لهدف.

وكان الشوط الأول قد انتهى سلبا أداء ونتيجة من الفريقين.

وسجل هدف الفوز لفريق المكبر نجمه محمد يامين في الدقيقة الـ70، مستغلا كرة ملعوبة من زميله محمد عبيد ليودع الكرة في الشباك السورية.