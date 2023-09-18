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12 ميدالية ملونة لمنتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ في البطولة الدولية بأوزبكستان

الإثنين 18 سبتمبر 2023 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
12 ميدالية ملونة لمنتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ في البطولة الدولية بأوزبكستان



طشقند/سما/

 أحرز منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ 12 ميدالية ملونة بالبطولة الدولية المفتوحة لكافة أساليب اللعبة التي احتضنتها العاصمة الأوزبكية، طشقند، تحت إشراف الاتحاد الدولي "واكو"، بمشاركة نحو 1450 لاعبا ولاعبة، مثلوا 23 دولة.

وجاءت حصيلة منتخبنا الوطني من الميداليات الملونة على النحو التالي: ذهبيتان، وست فضيات، وأربع برونزيات. وقاد منافسات الحلبة المدرب خالد عليان، ومنافسات البساط المدرب وسيم ياسين.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة 15 مباراة وفقا لنظام الاحتراف الجزئي لأفضل اللاعبين المتأهلين للنهائيات، من ضمنهم نورا أبو ناب التي أحرزت الميدالية الذهبية بوزن 56 كغم أسلوب Low kick، وعبد الله كنعان الذي اكتفى بفضية وزن 81 كغم في أسلوب K1، بعد خسارته أمام اللاعب الأوزبكي المصنف دوليا.

وفي اتصال هاتفي، هنأ رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، وفد منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ على الإنجازات التي حققها في البطولة، مشيدا بالأداء الذي قدمه اللاعبون على حلبة المنافسة.

 

#اوزبكستان

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